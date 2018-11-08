Робин Денхолм назначена председателем совета директоров Tesla

Робин Денхолм назначена новым председателем совета директоров компании Tesla и сменит на этом посту основателя компании Илона Маска.

«Совет директоров Tesla рад объявить, что председателем совета директоров Tesla назначена Робин Денхолм», — говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании. Отмечается, что 55-летняя Денхолм, которая с 2014 года являлась независимым директором в совете директоров Tesla, вступит в должность незамедлительно.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска, обвинив его в подлоге и введении в заблуждение акционеров своим заявлением в августе о том, что у него якобы имеются достаточные средства для выкупа акций Tesla. Маск написал данное сообщение на своей странице в Twitter, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla более чем на 6 процентов.

Согласно досудебному соглашению между Tesla и комиссией, достигнутому в конце сентября, Маск должен выплатить 20 миллионов долларов США и уйти с поста председателя совета директоров не менее чем на три года. При этом он сможет остаться генеральным директором Tesla. Компании также придется выплатить 20 миллионов долларов, в ней будут назначены два независимых директора.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.