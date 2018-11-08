Турция готовится презентовать беспилотный военный катер IDA

В Турции протестировали ракету «воздух-земля» Bozok для БПЛА

Турция представит первый отечественный беспилотный военный катер IDA в рамках проекта High Tech Port на 17-й выставке MÜSİAD EXPO, сообщает Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD).

«High Tech Port — развивающийся проект, подчеркивающий стремление Турции стать одним из лидеров мировой оборонной промышленности», — заявил глава MÜSİAD Абдуррахман Каан, слова которого приводятся в сообщении организации.

Выставка пройдет 21-24 ноября в CNR Expo İstanbul.

Беспилотный военный катер IDA будет использоваться для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией и охраны морских границ.

Катер, разработанный компанией Kayacı Savunma Sistemleri, имеет режим автопилота, и им управляет бортовой компьютер, в который загружается необходимая информация.

Кроме того, IDA оснащен множеством сенсоров, радаром, термальной и оптической камерами, системой динамического позиционирования.

Благодаря современному оборудованию и отсутствию экипажа катер может автономно действовать в условиях, при которых невозможно использовать другие суда.