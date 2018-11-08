Украина экспортировала 14 миллионов тонн зерна с начала сезона 2018/19

Украина экспортировала 14 миллионов тонн зерна с начала маркетингового сезона 2018/2019 годов, что соответствует уровню прошлого сезона благодаря более высоким продажам кукурузы на фоне сокращения поставок пшеницы, сообщило Министерство аграрной политики.

Маркетинговый сезон длится с начала июля до конца июня следующего года.

Министерство сообщило, что Украина уже экспортировала 3,2 миллиона тонн кукурузы по сравнению с 2,0 миллионами тонн за такой же период прошлого сезона, а поставки пшеницы упали до 7,8 миллиона тонн с 8,6 миллиона.

Зерновые, растительные масла и масличные культуры доминируют в экспорте сельскохозяйственной продукции Украины.

Министерство прогнозирует, что страна соберет в этом году 64 миллиона тонн зерна по сравнению с 61,3 миллиона в 2017 году, а экспорт в текущем сезоне может вырасти до 42,5 миллиона тонн с 39,4 миллиона в прошлом сезоне.

В сообщении говорится, что по данным на 8 ноября были убраны 94 процента засеянных площадей, общий объем собранного зерна составил 62,9 миллиона тонн, включая — 27,8 миллиона тонн кукурузы.