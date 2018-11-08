Emirates NBD Bank подал ходатайство о согласовании покупки Denizbank — агентство

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD Bank — подал ходатайство в антимонопольные органы Турции о согласовании покупки турецкой «дочки» Сбербанка — Denizbank, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

«Emirates NBD Bank обратился в антимонопольные органы Анкары за разрешением на прямое приобретение турецкого Denizbank, а также на получение косвенного контроля над его филиалами», — отмечается в публикации.

Ранее Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank одному из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD Bank. Сумма сделки превышает 14,6 миллиардов турецких лир (2,7 миллиарда долларов США).

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 — на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Северного Кипра).