РФ и Казахстан планируют совместно производить самолет Ил-103

Россия и Казахстан планируют создать совместное предприятие по производству легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

«Совместное предприятие планируется организовать в 2019 году, а поставка первой серийной продукции — в 2022 году», — сообщил он.

Как сообщили в пресс-службе фирмы Ильюшина, соответствующее соглашение о намерениях по созданию проекта международной промышленной кооперации подписали Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод. При помощи частных инвестиций стороны планируют создание на территории Казахстана производства модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103.

«Стороны нацелены на создание совместного предприятия с дальнейшим развертыванием на территории Казахстана центра производства самолетов, организации продаж и постпродажного обслуживания. Проект осуществляется с целью насыщения растущего спроса на самолеты малой авиации, замещения зарубежных аналогов и развития местных транспортных маршрутов в России и Казахстане», — сообщили в пресс-службе ПАО «Ил».

Самолет Ил-103М — модернизированная версия четырехместного одномоторного поршневого пассажирского самолета авиации общего назначения, сертифицированного в России в феврале 1996 года. Он поставлялся на экспорт в Белоруссию, Перу, Мьянму, Южную Корею. Самолеты находятся в эксплуатации в личном авиапарке и в коммерческих организациях.