Apple сообщила о ряде дефектов в своих смартфонах и ноутбуках

Американская корпорация Apple заявила, что в ряде ее смартфонов модели iPhone X и в ноутбуках MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Как в нем отмечается, Apple установила, что у «части дисплеев iPhone X могут наблюдаться проблемы с реагированием на прикосновения» пользователя. Это может произойти из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея, пояснили в компании.

В Apple отметили, что в таком случае весь сенсорный экран смартфона или же его часть могут постоянно или время от времени не реагировать на контакт с пальцами владельца. Также могут наблюдаться случаи, при которых дисплей начинает функционировать самостоятельно, без каких-либо прикосновений к нему.

Кроме того, в Apple сообщили о том, что у небольшой части физических твердотельных накопителей (SSD), используемых в 13-дюймовых моделях ноутбуков MacBook Pro, наблюдаются проблемы, которые могут привести к их отказу и потере данных. Речь идет о накопителях объемом 128 и 256 гигабайт, установленных в MacBook Pro, которые продавались в период с июня 2017 по июнь 2018 года. Пользователи могут узнать, подвержен ли их ноутбук указанному дефекту, введя серийный номер устройства на специальной странице на сайте Apple.

В связи с этим компания объявила о программе бесплатной замены дефектных дисплеев iPhone X и SSD-накопителей MacBook, говорится в сообщении. Apple особо отметила, что рекомендует заменить бракованные SSD как можно скорее, указывая на опасность потери записанных на них данных.