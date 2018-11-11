Пассажиропоток в аэропортах Стамбула вырос на 8%

Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в январе-октябре вырос на восемь процентов (на 6,565 миллиона) по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Ататюрка в указанный период составил 57,737 миллиона (16,479 миллиона — на внутренних рейсах, 41,257 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабихи Гекчен в указанный период составил 28,882 миллиона (19,101 миллиона — на внутренних рейсах, 9,781 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» со дня открытия составил 738 (604 — на внутренних и 134 — на международных рейсах).

Аэропорты мегаполиса за 10 месяцев в целом обслужили 86,62 миллиона пассажиров. В январе-октябре прошлого года этот показатель составил 80,054 миллиона.

Пассажиропоток во всех аэропортах Турции в январе-октябре 2018 года составил 182,542 миллиона. Таким образом, на долю аэропортов Стамбула пришлось 47 процентов всего пассажиропотока аэропортов Турции.

В январе-октябре из Международного аэропорта Ататюрка выполнено 392.150 рейсов (116.757 внутренних и 275.393 международных). Из Международного аэропорта Сабихи Гекчен выполнено 195.478 рейсов (123.227 внутренних и 72.251 международный).

С 29 октября по 11 ноября из аэропорта «Стамбул» выполнено шесть рейсов (пять внутренних и один международный).

Из аэропортов Стамбула за 10 месяцев в целом выполнено 587.634 рейса. В прошлом году этот показатель составил 571.639.