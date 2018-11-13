Украина и США договорились о противодействии «Северному потоку — 2»

Президент Украины Петр Порошенко договорился с министром энергетики США Риком Перри о дальнейшем противодействии строительству российского магистрального газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

В ходе встречи Порошенко подчеркнул исключительно важное значение сотрудничества с США в сфере энергетики для укрепления энергетической безопасности Украины.

На встрече было объявлено о начале украинско-американского стратегического энергетического диалога, который будет способствовать более тесному сотрудничеству государственных учреждений и компаний двух стран.

Стороны отметили необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США.