Цель Турции и Беларуси — товарооборот в $1 миллиард — спикер парламента

Турция и Беларусь нацелены на достижение товарооборота в 1 миллиард долларов США. Об этом сказал журналистам спикер парламента Бинали Йылдырым перед отлетом в Минск.

Спикер сообщил, что проведет встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, председателем Совета Республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Михаилом Мясниковичем, председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента) Владимиром Андрейченко и президентом Александром Лукашенко.

Йылдырым также ознакомится с ходом работ по строительству Минской мечети и посетит детский сад, построенный при поддержке Турции.

«В первом квартале 2019 года ожидается визит президента Беларуси в Турцию. В ходе визита будут подписаны соглашения, охватывающие многие сферы — от образования до экономики. Надеюсь, моя поездка внесет вклад в двусторонние отношения Турции и Беларуси. Мы продолжим работать в общих интересах наших стран», — сказал спикер.