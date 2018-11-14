На авиашоу в Бахрейне представлен турецкий вертолет T-625

Многоцелевой двухмоторный вертолет T-625, разработанный компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), продемонстрирован на международном авиашоу в Бахрейне.

В авиашоу, которое стартовало сегодня на территории авиабазы es-Sahir, принимают участите Турция, Великобритания, США, Россия и Италия.

Турецкий многоцелевой двухмоторный вертолет T-625, совершивший первый испытательный полет в сентябре нынешнего года, вызвал огромный интерес у посетителей.

Ведущие мировые компании оборонной и аэрокосмической промышленности, в частности Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Gulf Stream, Leonardo и Rolls Royce также вызвали неподдельный интерес.

Министр транспорта Бахрейна Кемаль бин Ахмед заявил, что по сравнению с предыдущими годами в нынешнем году организовано самое масштабное авиашоу с точки зрения количества участников и площадки проведения мероприятия.

На авиашоу, которое завершит свою работу в пятницу, 16 ноября, представлены 120 военных и гражданских самолетов.