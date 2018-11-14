Платежная система РФ «Мир» может заработать в Турции в 2019 году

Российская платежная система «Мир», как ожидается, заработает в Турции уже в 2019 году. Об этом во вторник заявил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Идут переговоры с … Индией, Турцией, Эмиратами (ОАЭ – ред.) и Таиландом. То есть те страны, где очень много наших туристов, они сами заинтересованы, чтобы наша карта там работала. Я рассчитываю, что в следующем году мы уже с Турцией этот вопрос урегулируем», — цитирует Аксакова РИА Новости.

Национальной платежной картой «Мир» пользуется каждый четвертый россиянин. Оператором «Мира» является Национальная система платежных карт (НСПК). На сегодня в России выпущено уже более 45 миллионов этих карт, что составляет 17 процентов от общей эмиссии на российском платежном рынке.