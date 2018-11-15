Президент Туркмении и глава АБР обсудили строительство трубопроводов на Каспии

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и глава Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао обсудили в Ашхабаде вопросы строительства трубопроводов на Каспии и разработки морских ресурсов, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».



Газета подчеркивает, что в ходе встречи «был отмечен возросший потенциал сотрудничества на Каспии, где после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря имеются перспективы для будущих совместных проектов, в том числе по строительству трубопроводов и разработке морских ресурсов».



В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, где АБР является транзакционным советником, и строительство ЛЭП по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.



Отдельной темой беседы стало создание Лазуритового транспортного коррида по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и далее в Европу.



Также туркменский лидер предложил АБР рассмотреть возможности инвестирования средств в строительство установок для опреснения воды в Туркменистане.



После подписания Конвенции по правому статусу Каспийского моря, туркменская сторона неоднократно высказывала заинтересованность в строительстве Транскаспийского газопровода, соединяющего Туркменистан и Азербайджан. Этот газопровод позволит Туркменистану подключиться к Южному газовому коридору и поставлять свой природный газ на европейский энергетический рынок.