Цукерберг предписал менеджерам Facebook не использовать смартфоны iPhone — NYT

Глава Facebook Марк Цукерберг предписал топ-менеджерам этой американской корпорации пользоваться только смартфонами на операционной системе Android, разработанной компанией Google, что фактически равнозначно запрету на использование аппаратов iPhone корпорации Apple на операционной системе iOS. Об этом сообщила в среду газета The New York Times, опубликовавшая результаты своего журналистского расследования на основе сведений от более чем 50 нынешних и бывших сотрудников Facebook, а также государственных служащих.

По данным газеты, Цукерберг отдал соответствующее распоряжение во второй половине прошлого года, после того, как в Великобритании и США вспыхнул скандал со сбором личных данных десятков миллионов пользователей Facebook британской компанией Cambridge Analytica. Личные данные пользователей сети использовались для подготовки избирательной кампании Дональда Трампа накануне выборов президента США в 2016 году.

Цукерберг объяснил свое требование к менеджерам не пользоваться iPhone тем, что число пользователей смартфонов на Android в мире больше, чем пользователей устройств на iOS. Однако, по мнению авторов статьи в The New York Times, причиной такого решения Цукерберга могли стать возмутившие его критические высказывания главы Apple Тима Кука в адрес Facebook и принадлежащей этой компании социальной сети о том, что вторжение в личную жизнь является нарушением прав человека.

Как утверждает The New York Times, компания Facebook сотрудничала с компанией Definers Public Affairs, которая размещала критические публикации о компаниях Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica.

После выступления Кука с критикой Facebook на связанном с Definers новостном ресурсе NTK Network появились несколько десятков разгромных статей о Google и Apple. В одной из них, в частности, заявления Кука были названы лицемерными, поскольку Apple также собирает большое количество личных данных своих пользователей.