«Турецкий поток» — реальный вклад в энергобезопасность Европы, заявил Песков

Газопровод «Турецкий поток» способствует реальному вкладу в европейскую энергобезопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям», — сказал Песков на канале «Россия-1».



Он добавил, что это не популистский подход к энергобезопасности в Европе и что сейчас многие страны ставят вопрос, чтобы и к ним зашло какое-то ответвление газопровода.



Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.