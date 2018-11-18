Турция привлекла $152 миллиарда иностранных инвестиций с 2002 года

С 2002 года по август текущего года в турецкую экономику было вложено 201,3 миллиарда долларов США прямых инвестиций, из которых 152,1 миллиарда долларов пришлись на иностранных инвесторов.

В Министерстве промышленности и технологий Турции сообщили, что за последние 16 лет большая часть притока иностранных инвестиций в национальную экономику, а именно 112,3 миллиарда долларов (73,8 процента) пришлись на инвесторов из европейских стран.

Следом идут страны Азии — 17 процентов и США — 8,4 процента.

Среди европейских стран в 2002-2018 годах больше всего инвестиций в Турцию сделали Нидерланды — 24,2 миллиарда долларов. Доля Нидерландов в общем объеме иностранных инвестиций составила 15,9 процентов.

Далее следуют США — 11,5 миллиарда долларов и Австрия — 10,5 миллиарда долларов.

Большая часть прямых инвестиций, 61,9 процента в 2002-2018 годах была вложена в сферу услуг. Второе место по объему прямых инвестиций заняла сфера производства — 23,7 процента, третье энергетическая сфера — 11,8 процента инвестиций.

В целом 34,2 процента вложенных в сферу услуг прямых инвестиций пришлись на финансирование и страхование. Следом идут сфера телекоммуникаций — 8,3 процента, оптовая-розничная продажа — 6,1 процента и транспорт — 4,5 процента.