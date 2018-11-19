Эрдоган и Путин провели церемонию завершения укладки морского участка «Турецкого потока»

Строительство морского участка газопровода «Турецкий поток» было завершено в понедельник в ходе торжественной церемонии, в которой приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин.

В режиме видеоконференции президенты отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода после чего глава «Газпрома» Алексей Миллер распорядился с судна Pioneering Spirit спустить в воду трубу газопровода с замыкающим стыком.

«Труба «Турецкого потока» с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря», — доложил Миллер с борта плавучего судна-трубоукладчика.

Выступая на церемонии в Стамбуле, Эрдоган отметил стремительно развивающиеся турецко-российские отношения.

«Наши отношения с РФ находятся на подъеме, что выражается и в энергетическом секторе. Мы приложили с российскими друзьями много усилий для реализации проекта «Турецкий поток». Он имеет историческую значимость. Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме», — сказал Эрдоган.



Он отметил, что с технической точки «это сложный проект с высочайшими стандартами».

«Для нас РФ является долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа», — добавил турецкий лидер.

Путин, в свою очередь, отметил политическую волю и мужество Эрдогана для реализации проекта строительства «Турецкого потока».

«Я выражаю признательность президенту Турецкой Республики господину Эрдогану за проявленную им политическую волю и мужество», — сказал Путин под аплодисменты в зале.

«Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются!» — добавил Путин под продолжающиеся овации.

По словам российского президента, «Турецкий поток» не направлен против кого-либо, а демонстрирует умение государств защищать национальные интересы.

«Подобного рода проекты и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было, проект носит исключительно созидательный характер», — заявил Путин.

Он отметил, что проект «направлен на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран».

«Реализация проектов подобного рода и этого, в частности, - яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что «Турецкий поток» полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой Республики», — заявил Путин.

Турция рассчитывает на первые поставки газа по газопроводу в 2019 году, заявил Эрдоган.

«Мы с нашими друзьями из Российской Федерации приложили много усилий, с точки зрения взаимоотношений для реализации этого проекта. Он носит историческую значимость для наших отношений. Мы надеемся, что в 2019 году после всех необходимых тестов мы будем готовы к вводу в эксплуатацию «Турецкого потока», — сказал он.

Эрдоган также отметил, что данный проект «открывает серьезные перспективы не только для Турции и ее народа, но и для других стран».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубопровода должна составить около 910 километров, сухопутной части по турецкой территории — 180 километров. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год, общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в 11,4 миллиарда евро.