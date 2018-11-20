Биткоин подешевел до $4,200, потеряв треть стоимости за неделю

Стоимость биткоина (Bitcoin) во вторник опустилась до отметки в 4,2 тысячи долларов США впервые с начала октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.



По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.28 мск биткоин дешевел более чем на 17 процентов, до 4,284 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 15,61 процента — до 4,519 тысячи долларов. Ранее криптовалюта торговалась на этой отметке 9 октября 2017 года.



В понедельник вечером биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже психологической отметки в 5 тысяч долларов. При этом криптовалюта потеряла уже 30 процентов своей стоимости с середины ноября текущего года.



Падение отмечено и среди крупнейших альткоинов: Ethereum дешевел на 15,33 процента, до 134,96 доллара, Ripple — на 11,34 процента, до 0,424 доллара.



Bitcoin Cash при этом теряет 45 процентов стоимости, опускаясь до 204,37 доллара. На прошлой неделе прошел «хардфорк» Bitcoin Cash, то есть разделения ее на две — Bitcoin ABC и Bitcoin SV. Хардфорки обычно приводят к дестабилизации рынка криптовалют.



По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 145,085 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,4 процента всего этого рынка.