Индия намерена закупить у России ПЗРК «Игла-С» — газета

Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400

Индия намерена закупить у России переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С». Об этом сообщает во вторник газета Economic Times.

По информации издания, сумма контракта составляет 1,5 миллиарда долларов США. Российские комплексы обошли на тендере шведские RBS 70 NG (от SAAB) и французские Mistral (от компании MBDA).

По данным другого издания Financial Express, стоимость контракта составит 3 миллиарда долларов.

Как сообщают индийские СМИ, новые ПЗРК должны заменить в индийской армии системы «Игла-М». «Игла-С» способна поражать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.