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Падение фондовых индексов США продолжается на распродаже в техсекторе

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: AFP

Фондовые индексы США начали вторник снижением на минимум 1,5 процента на фоне распродажи акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,53 процента — до 24.634,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ также потерял 1,53 процента, составив 6.920,68, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,49 процента, до 2.650,55 пункта.

Бумаги Apple потеряли 4,3 процента, Amazon, Facebook и Netflix — не менее 2,5 процента, Alphabet — 1,8 процента.

Акции производителей микросхем AMD, Micron и Nvidia снизились более чем на 5 процентов.

Snapchat и Twitter потеряли 3 и 6 процентов, соответственно.

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