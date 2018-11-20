Первый за годы независимости новый аэропорт построят в Украине

Украина в 2019 году начнет строительство нового аэропорта на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Долгожданное известие, в 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 миллионов гривен, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт», — написал Омелян в Facebook.

По его словам, постройка новой воздушной гавани является «правильным стратегическим решением» для Украины.

«[Лучше] построить новые воздушные ворота для Днепра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо», — подчеркнул министр.

Ожидается, что строительство аэропорта, который станет первым построенным при независимой Украине, закончится к 2021 году.