КАТЕГОРИИ
БИЗНЕС
КАТЕГОРИИ

Туркменистан обеспечивает 10 процентов потребности Китая в природном газе

РИА НОВОСТИ
АШХАБАД
Опубликовано
Фото из архива

Туркменистан обеспечивает 10 процентов потребления природного газа в Китае, сообщил во вторник председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Чжунцай.

Выступая на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2018», он напомнил, что CNPC в 2007 году подписала с правительством Туркменистана соглашение о работе на договорной территории Багтыярлык (Счастливая) на условиях раздела продукции, и в настоящее время эта территория дает 13 миллиардов кубометров природного газа в год.

Ван Чжунцай подчеркнул, что всего Туркменистан за все время поставил в Китай 220 миллиардов кубометров природного газа, а в этом году поставки туркменского природного газа достигнут 35 миллиардов кубов, что составит 10 процентов потребности КНР в природном газе.

Также, глава CNPC отметил, что общие инвестиции компании в туркменский нефтегазовый сектор составляют 7 миллиардов долларов США.

По словам главы корпорации, в настоящее время действуют три ветки газопровода Туркменистан-Китай, а со строительством четвертой ветки, поставки природного газа в КНР достигнут проектных 65 миллиардов кубометров газа в год.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Бизнесе Производимый турецкой Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ