Туркменистан обеспечивает 10 процентов потребности Китая в природном газе

Туркменистан обеспечивает 10 процентов потребления природного газа в Китае, сообщил во вторник председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ван Чжунцай.



Выступая на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана — 2018», он напомнил, что CNPC в 2007 году подписала с правительством Туркменистана соглашение о работе на договорной территории Багтыярлык (Счастливая) на условиях раздела продукции, и в настоящее время эта территория дает 13 миллиардов кубометров природного газа в год.



Ван Чжунцай подчеркнул, что всего Туркменистан за все время поставил в Китай 220 миллиардов кубометров природного газа, а в этом году поставки туркменского природного газа достигнут 35 миллиардов кубов, что составит 10 процентов потребности КНР в природном газе.



Также, глава CNPC отметил, что общие инвестиции компании в туркменский нефтегазовый сектор составляют 7 миллиардов долларов США.



По словам главы корпорации, в настоящее время действуют три ветки газопровода Туркменистан-Китай, а со строительством четвертой ветки, поставки природного газа в КНР достигнут проектных 65 миллиардов кубометров газа в год.