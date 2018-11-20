Турция будет экспортировать «репеллент дронов» в Украину — производитель

Производимый турецкой Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri так называемый «репеллент дронов» пользуется широким спросом за границей, заявил глава компании Вели Эрчелик.

Объясняя применение данного вида оружия, Эрчелик сказал, что коптеры и дроны могут использоваться в террористических целях.





«Особенно во время общественных мероприятий, таких как митинги, концерты и прочие, противодействие этим устройствам (дронам) огнестрельным оружием влечет за собой серьезные недостатки. Против дронов следует использовать «репеллент дронов», — подчеркнул он.

По словам Эрчелика, на сегодняшний день компания, базирующаяся в Анталье, сотрудничает с отдельными подразделениями Вооруженных сил Турции (TSK), а с 2019 года начнет экспорт «репеллентов» в Украину, Венесуэлу и Албанию.

Всего компания производит семь разных видов этого оружия.

Последний разработанный «репеллент» İHA-MAX весит всего 3-4 килограмма и имеет зону действия до двух километров.