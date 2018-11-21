Газопроводы TANAP и TAP соединили на границе Турции и Греции

Трансанатолийский газопровод (TANAP), являющийся самой крупной составляющей «Южного газового коридора», подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP) на берегу реки Мерич на границе Турции и Греции.

Как сообщили в консорциумах TANAP и TAP, соединение двух газопроводов стало важным шагом на пути реализации проекта «Южный газовый коридор».

По TAP азербайджанский газ со второй стадии разработки месторождения «Шах Дениз» будет прокачиваться в Европу.

Сварка труб TANAP и TAP прошла под наблюдением представителей двух консорциумов.

Общая протяженность TANAP составляет 1.850 километров. TANAP берет начало в селе Туркгозу в провинции Ардахан, в пограничной зоне между Турцией и Грузией, пересекает 20 турецких провинций и 67 населенных пунктов и тянется до города Ипсала в провинции Эдирне, где подключен к TAP.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Около шести миллиардов кубометров газа будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. В проекте TANAP 51 процент принадлежит ЗАО «Южный газовый коридор», семь процентов — SOCAR Turkey Energy A.Ş, дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), 30 процентов — BOTAŞ и 12 процентов — BP.

TANAP, который также называют «Энергетическим Шелковым путем», стал историческим шагом на пути превращения Турции в энергетический хаб.

В церемонии ввода в эксплуатацию TANAP в июне приняли участие президенты Турции и Азербайджана.

Общая протяженность TAP составит 878 километров, из которых 550 километров пройдут через северную часть Греции, 215 километров — Албанию, 105 километров — Адриатическое море и восемь километров — через Италию.