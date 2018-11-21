Еврокомиссия вновь отклонила проект бюджета Италии на 2019 год

Европейская комиссия отклонила в среду обновленный проект государственного бюджета Италии на 2019 год.

Бюджет значительно отклоняется от установленных в Евросоюзе бюджетных правил, а также противоречит обязательствам, которые итальянское правительство взяло на себя ранее.

Как говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, она «подтвердила наличие особенно серьезных несоответствий с Пактом стабильности и роста» проекта бюджета Италии на 2019 год. Этот Пакт предполагает, что дефицит бюджета страны не должен превышать 3 процентов ее ВВП, а госдолг — 60 процентов ВВП.

В связи с этим Еврокомиссия объявила о начале процедуры по определению дисциплинарных мер в отношении Италии.

«Мы решили, что процедура чрезмерного дефицита бюджета, основанная на долге, оправдана», — сказал он.