Спрос на турецкие авокадо в России превышает предложение — производители

В России вырос спрос на турецкие авокадо, сообщил глава Ассоциации производителей авокадо Аланьи Хилми Севилген.

По его словам, производители авокадо в Аланье после Украины начали поставлять свою продукцию в Россию.

«Мы поставили в Россию 15 тысяч авокадо. Поступил новый заказ на авокадо, который мы не можем выполнить из-за нехватки продукции», — сказал Севилген.

Глава ассоциации сообщил, что 70 процентов производства авокадо в Турции приходится на Аланью.

«Спрос на авокадо вырос и в Турции. Производители делают все возможное для удовлетворения потребностей населения, получая при этом заказы на авокадо из-за рубежа», — сказал Севилген.

Сбор авокадо в других странах уже завершился, в Турции он только начался, сообщил он.

« Авокадо, выращиваемые в Аланье, отличаются особым вкусом и богаты минералами. В действительности сложно удовлетворить потребности одной страны в этом экзотическом фрукте. Мы решили экспортировать авокадо, поскольку на них есть большой спрос за рубежом», — добавил Севилген.