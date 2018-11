Facebook обжалует штраф на 500 тысяч фунтов от британского регулятора

Американская компания Facebook подала апелляцию на штраф от Британского Управления уполномоченного по информации (The UK Information Commissioner's Office, ICO) к компании на 500 тысяч фунтов за серьезное нарушение закона о защите данных, сообщает газета Financial Times.



Регулятор завершил расследование в отношении компании ранее в ноябре и не нашел доказательств того факта, что данные пользователей Великобритании были кому-то переданы, пишет Financial Times. «Таким образом, суть доводов ICO больше не относятся к событиям, затрагивающим Cambridge Analytica», — приводит издание слова вице-президента и первого помощника главного юрисконсульта Facebook по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Анны Бенкерт (Anna Benckert).



ICO 25 октября наложило штраф на Facebook в размере 500 тысяч фунтов стерлингов за серьезное нарушение закона о защите данных. Согласно расследованию ведомства, Facebook в период с 2007 по 2014 годы некорректно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений.



В результате этого компания GSR получила незаконный доступ к данным 87 миллионов человек без их ведома, в том числе к данным одного миллиона жителей Великобритании. Впоследствии эта информация была использована компанией Cambridge Analytica, считали в ICO.



Facebook 4 апреля сообщил, что данные 87 миллионов его пользователей, в основном в США, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. Британская компания в ответ заявила, что согласно контракту имела право получить данные не более 30 миллионов человек.