«Турецкий поток» пройдет через Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию — газета

«Газпром» может поставлять газ в рамках проекта «Турецкий поток» в Болгарию, Венгрию, Сербию и Словакию. Как в четверг пишет газета «Коммерсант», компания уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах.

Как сообщает издание, опубликованные в октябре и ноябре материалы газотранспортных операторов Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии в рамках процедуры бронирования их будущих мощностей (open season) показали, что маршрут поставок в Европу по второй нитке «Турецкого потока» пройдет через указанные страны.

«Участие в open season означает, что «Газпром» полностью соблюдает требования ЕС и нормы Третьего энергопакета, с этой точки зрения придраться к продолжению «Турецкого потока» будет очень сложно», — цитирует «Коммерсант» Марию Белову из Vygon Consulting.



Так, оператор предлагает участникам рынка приобрести будущие мощности, после завершения аукциона построить их к назначенному сроку, а покупателям оплатить через тариф на прокачку.

Белова прогнозирует возможное политическое давление со стороны США, где в последние месяцы предлагалось наложить санкции на все «российские» экспортные трубопроводы. Также, по мнению Беловой, возможности «соблюдать тишину» уже исчерпаны, учитывая, что до официального ввода газопровода остался всего год.

По данным издания, «Булгартрансгаз» собирается провести аукцион на будущие мощности газопроводов на входе в болгарскую часть из Турции и на выходе в Сербию в декабре. При этом сообщается, что операторы Венгрии, Австрии и Словакии уже провели аукцион на бронирование новых мощностей в конце октября. Поставки в Болгарию и Сербию через «Турецкий поток» «Газпром» планирует начать в 2020 году, в Венгрию — в 2021 году, а в Словакию — во второй половине 2022 года.

Как сообщает «Коммерсант», компания планирует забронировать все предложенные мощности. В «Газпроме» от комментариев отказались.

«Турецкий поток» — проект газопровода по дну Черного моря для поставки российского газа в Турцию и европейские страны. Его общая протяженность — около 1,1 тысячи километров, суммарная мощность — 31,5 миллиарда кубометров в год. «Газпром» завершил строительство первой нитки в конце апреля 2018 года, вторую нитку планируется закончить в декабре 2019 года.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.