Центробанк России ведет переговоры с турецкими банками о работе карт «Мир»

Центральный банк России ведёт переговоры с турецкими банками, чтобы добиться работы российских карт платежной системы «Мир» в этой стране, сообщила в ходе Международного платёжного форума директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.



«С одним из турецких банков подписано соглашение, с другими ведутся переговоры», — сказала Бакина.



По ее словам, ЦБ ведёт такую работу и по другим популярным у туристов-россиян странам — это, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам.



«Я надеюсь, что в следующем году мы уже будем видеть дальнейшее развитие в этом направлении», — сказала Бакина.



Впервые возможность расплачиваться картами «Мир» за рубежом появилась ещё в 2015 году, когда был заключён кобейджинговый договор с системой MasterCard. После этого были заключены такие договора с другими зарубежными платежными системами, и сегодня банки могут предлагать широкую линейку кобейджинговых инструментов, которые будут работать и в Европе, и в Азии, указала Бакина.



В ЕАЭС карта «Мир» уже работает в некоторых странах, в частности в Армении. Сейчас, по словам Бакиной до конца года должен завершиться проект с Киргизией, а в течение следующего года платежная система «Мир» будет реализовывать уже подписанную дорожную карту с белорусской платежной системой — «Белкарт».