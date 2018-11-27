25 ведущих турецких компаний представлены на оборонной выставке в Пакистане

Турция и Пакистан подписали контракт на поставку ударных вертолётов ATAK

Турецкая продукция вызвала большой интерес участников и гостей X Международной выставки оборонной промышленности (IDEAS) в Пакистане.

На открытии выставки выступил президент Пакистана Ариф Алви.

Выставка проходит 27-30 ноября в городе Карачи, и на ней свою оборонную продукцию представляют десятки стран.

Экспозиция с продукцией оборонной промышленности Турции на выставке занимает территорию площадью 750 квадратных метров.

Турцию на выставке представляют Ассоциация экспортеров оборонной промышленности и 25 ведущих предприятий отрасли: AKSA Run Flat, ASELSAN, ASFAT AŞ, Ata Silah Sanayi, BMC, CES İleri Kompozit, Garanti Giyim, GİRSAN, GM Savunma, HAVELSAN, MİLSOFT, MKEK, Nero Endüstri, Nurol Makina, OSSA, REPKON, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik Ticaret AŞ, TAIS, TİSAŞ, TRANSVARO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) и Yonca Onuk.

В нынешнем году Турция и Пакистан подписали соглашение о поставке корветов проекта MILGEM и вертолетов ATAK.