Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 миллиона

Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.



В частности, 34 проекта на суше в бассейне Potiguar в штате Риу Гранди ду Норте покупает единым пакетом бразильская компания 3R Petroleum. Добыча на этих месторождениях ведется около 40 лет и в настоящее время составляет около 6 тысяч баррелей нефти в день. Доля Petrobras в них составляет 100%, за исключением двух блоков, где партнером госкомпании является Partex с 50%, и двух блоков, в которых Petrobras принадлежит 70%, а оставшиеся 30% - Sonangol.



Также Petrobras продает европейской компании Perenco месторождения Pargo, Carapeba и Vermelho на мелководном шельфе штата Рио де Жанейро. Добыча на трех месторождениях составляет 9 тысяч баррелей в сутки.



Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.

Petrobras в 2014 году оказалась в центре коррупционного скандала. В бразильской полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета госкомпании несколько миллиардов долларов. За это время в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras, многие из которых согласились сотрудничать со следствием и дали показания против представителей деловой и политической элиты страны в обмен на смягчение приговоров. Среди фигурантов громкого дела более 60 политиков, в том числе действующие и бывшие парламентарии, партийные лидеры и губернаторы.