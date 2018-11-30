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Более 40 миллионов посетили Турцию в первые 10 месяцев 2018 года

АГЕНТСТВА
СТАМБУЛ
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Более 40 миллионов посетили Турцию в первые 10 месяцев 2018 года

Турцию за десять месяцев нынешнего года посетило около 41 миллиона туристов, что на один миллион больше правительственной цели на весь 2018 год.

По данным Министерства культуры и туризма, число иностранных туристов, посетивших Турцию в январе-октябре, выросло на 22,43 процента по сравнению с 2017 годом — до 35,57 миллиона.

Кроме того, как сообщает, Институт статистики Турции (TurkStat), в январе-сентябре 2018 года Турцию также посетили 5,22 миллиона турецких граждан, проживающих за рубежом.

Таким образом, в сумме Турция приняла более 40 миллионов посетителей из-за границы.

Больше всего туристов с января по октябрь этого года прибыло в Турцию из России — 5,7 миллиона, их число за год возросло на 25,4 процента.

Далее следуют Германия (4,16 миллиона, рост на 24,6 процента) и Великобритания (2,16 миллиона, рост на 36,9 процента).

Число иностранных туристов, посетивших Турцию в октябре 2018 года, выросло на 25,48 процента по сравнению с прошлым годом — до 3,75 миллиона.

Как ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его страна рассчитывает принять 6 миллионов туристов из РФ в 2018 году. В 2017 году Турцию посетили рекордные 4,7 миллиона российских туристов, их число по сравнению с 2016 годом возросло почти в шесть раз. Всего в прошлом году Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,8 процента превысило показатели 2016 года.

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