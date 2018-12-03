Катар объявил о выходе из ОПЕК с января 2019 года

Катар выйдет из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года, сообщил в понедельник на пресс-конференции госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из членства в ОПЕК с января 2019 года», — заявил глава ведомства. Он также добавил, что руководство ОПЕК было уведомлено об этом в понедельник утром.

По его словам, решение о выходе из ОПЕК отражает желание Катара сконцентрировать свои усилия на планах увеличения добычи природного газа с 77 миллионов тонн сжиженного газа в год до 110 миллионов тонн в предстоящие годы.

«Осуществление нашей амбициозной стратегии роста, безусловно, требует сконцентрированных усилий и целенаправленного стремления к сохранению и усилению позиций Катара как ведущего производителя природного газа», — заявил аль-Кааби.

«Катар горд своей международной ролью на передовом крае производителей пригородного газа и в качестве крупнейшего экспортера сжиженного природного газа - самого чистого ископаемого топлива, что сделало экономику Катара сильной и устойчивой», — сказал аль-Кааби.

Министр подчеркнул, что решение о выходе из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля.

Катар также продолжит выполнять международные договоренности после выхода из ОПЕК как любая страна вне этой организации, сообщил аль-Кааби.



«Катар, выйдя из ОПЕК, продолжит выполнять международные обязательства как любая другая страна, не входящая в эту организацию», — сказал он.

В настоящее время Катар добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки.