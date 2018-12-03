Турецкая ASELSAN разработала лазер, способный поражать цели на дистанции — глава

Турецкая оборонная компания ASELSAN разработала лазерное оружие, способное поражать цели на дистанции. Об этом в понедельник заявил глава совета директоров и генеральный директор ASELSAN Халюк Гергюн.

По словам Гергюна, ASELSAN были разработаны лазеры, которые можно использовать для обнаружения, определения местонахождения, а также в качестве оружия.

«Сейчас я не могу назвать достигнутую нами дистанцию, так как это информация, которую нельзя разглашать. На данный момент мы можем поражать цели с помощью нашего лазерного оружия на значительной дистанции», — сказал он.





Скриншот из презентации ASELSAN (Фото: DHA)

Гергюн также сообщил, что Турция занимает 15-е место в мире по расходам на оборонную промышленность.

Он отметил, что ежегодные расходы Турции на оборонную промышленность составляют 18,2 миллиарда долларов США, или два процента от ВВП.

Гендиректор напомнил, что суммарные расходы стран мира на оборонную промышленность составляют 1,73 триллиона долларов.

Оборот оборонной промышленности Турции в настоящее время составляет 6 миллиардов долларов, сказал профессор.

«Сектор оборонной промышленности Турции растет с каждым годом. В частности, за последние 10 лет сектор вырос в пять раз. То же можно сказать об экспорте продукции оборонной промышленности, который составляет около двух миллиардов долларов в год. Снижение зависимости Турции от импорта продукции оборонной промышленности — итог усилий президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — сказал Гергюн.

По его словам, в прошлом году оборот ASELSAN составил 1,43 миллиарда долларов.

«Это очень хороший показатель. 52 процента прибыли компания получила за счет продажи продукции ВС Турции, 20 процентов — за счет экспорта, еще 20 процентов — за счет продажи продукции другим турецким организациям. В компании работают 6300 человек, и численность персонала растет с каждым днем. 58 процентов персонала компании составляют инженеры», — сказал Гергюн.

Компания ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе.

Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.