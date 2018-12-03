Турция намерена увеличить экспорт кожаных изделий до $2 миллиардов

Предприятия кожевенной отрасли Турции планируют к 2019 году довести экспорт продукции до 2 миллиардов долларов США. Об этом сказал агентству «Анадолу» глава Совета директоров Ассоциации экспортеров кожи и кожаных изделий Стамбула (İDMİB) Мустафа Шеноджак.

По его словам, в январе-октябре 2018 года турецкий экспорт кожевенной продукции составил почти 1,52 миллиарда долларов, а на ноябрь экспорт превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

«Турецкий экспорт кожи и кожаных изделий по итогам года, предположительно, превысит показатели прошлого года на 12-13 процентов и составит около 1,7 миллиарда долларов. По итогам 2017 года этот показатель составил 1,52 миллиарда долларов», — сказал Шеноджак.

Глава İDMİB сообщил, что кожа и кожаные изделия из Турции экспортируются в 180 стран, и в тройку основных импортеров входят страны ЕС, Россия и США.

Шеноджак выразил уверенность в дальнейшем росте турецкого экспорта кожи и кожаных изделий, особенно в США и африканские страны.

«Турция экспортирует кожаную одежду почти в 130 стран, главным образом в Россию, Францию и Италию. Но, к сожалению, в настоящее время экспорт кожи и кожаных изделий не отражает потенциал сектора, так как предприятия работают лишь наполовину мощности», — сказал глава совета директоров.

По его словам, мировой рынок кожаных сумок, одежды и обуви достигает 130-140 миллиардов долларов, а доля Турции в нем составляет около 0,001.

При этом кожа и кожаные изделия из Турции считаются высококачественным товаром во всем мире, отметил глава совета директоров.

По его словам, основную статью экспорта турецких предприятий указанного сектора составляет обувь.

«В последнее время активными импортерами кожаной обуви из Турции являются африканские страны, такие как Нигерия, Чад, Судан. Если удастся увеличить экспорт кожевенной продукции в США, то в 2019 году объем экспорта кожи и кожаных изделий из Турции достигнет намеченных двух миллиардов долларов», — сказал Шеноджак.