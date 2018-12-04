Турция намерена расширить ассортимент наземных беспилотников

Турция планирует расширить ассортимент и число военных беспилотных наземных аппаратов, переданных на вооружение турецких сил безопасности.

Работы по разработке наземных беспилотников интенсифицировались в Турции в начале 2000 годов. В результате силы безопасности Турции начали активно применять наземные беспилотники в своих операциях.

Учитывая рост спроса на военные наземные беспилотники, Секретариат оборонной промышленности Турции (SSB) активизировал работы в этом направлении. В рамках 100-дневного плана действий SSB поделил наземные беспилотники на три категории: легкие, средние и тяжелые.

Турция планирует расширить ассортимент и число военных беспилотных наземных аппаратов, переданных на вооружение турецких сил безопасностиhttps://t.co/expGGSIJQI pic.twitter.com/tov9NlLuZb — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) December 4, 2018

Вес легких наземных беспилотников составит менее одного килограмма. Они будут оснащены двигателем с низким уровнем шума и применяться в разведывательных целях в дневное и ночное время суток. Возможно применение указанных наземных беспилотников и в закрытых помещениях.

Легкие наземные беспилотники будут управляться дистанционно, и срок их автономной работы составит два часа.

Средними наземными беспилотниками можно будет управлять дистанционно на расстоянии 500 метров, и их оснастят различными системами вооружения.

Кроме того, беспилотными в Турции сделают и некоторые тактические наземные транспортные средства. Для этого в них будет интегрировано специальное оборудование.