Японо-французский консорциум откажется от проекта строительства АЭС в Турции — газета

Консорциум с участием частных и государственных предприятий Японии и Франции, который возглавляет японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries, намерен отказаться от участия в строительстве атомной электростанции в черноморской турецкой провинции Синоп. Об этом сообщила во вторник газета «Никкэй».

По ее сведениям, это связано с ростом затрат на реализацию проекта до 5 триллионов иен (44 миллиарда долларов США), что примерно в два раза больше первоначальных оценок. Увеличение произошло из-за усиления требований безопасности после аварии на японской станции «Фукусима-1» в 2011 году, а также в связи с падением курса турецкой лиры.

Mitsubishi Heavy Industries представила турецкому правительству окончательную смету по данном проекту летом этого года, однако стороны не смогли достичь компромисса по ряду пунктов, касающихся финансирования и стоимости электроэнергии после введения АЭС в эксплуатацию.

Как отмечает «Никкэй», решение консорциума негативно скажется на японской атомной промышленности, которая испытывает трудности как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В результате единственным для японской стороны заграничным проектом в области мирного атома может остаться проект по строительству АЭС в Великобритании. Там планируется участие японской корпорации Hitachi, однако окончательно оно не подтверждено.

Первая турецкая АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 году. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 года. Общий объем инвестиций оценивается в 22 миллиарда долларов. В настоящее время проект полностью финансируется российской стороной, при этом «Росатом» имеет право продать до 49 процентов в проекте другим заинтересованным инвесторам.

Вторую атомную электростанцию Анкара собирается построить в Синопе на севере страны. Изначально стоимость проекта оценивалась в 22-25 миллиарда долларов. Начало строительства было запланировано на 2017 год, однако до сих пор не началось.