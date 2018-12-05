Эрдоган и Трамп обсудили поставку F-35 на саммите G-20 — глава МИД Чавушоглу

Анкара не видит проблем с поставками американских истребителей F-35, хотя ранее конгресс США заявлял о возможности приостановить поставку самолетов в Турцию из-за ее планов по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу



«По F-35 наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) говорил на саммите G-20 в Буэнос-Айресе с (президентом США Дональдом) Трампом. Трамп спросил, есть ли проблемы? Мы сказали, что хотим не только покупать эти самолеты, но и участвовать в их совместном производстве. Мы пока не видим проблем с поставками F-35, речи об их отмене не идет», — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.



Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министерство обороны должно составить доклад с оценкой потенциальных «значительных изменений» в поставках самолетов Турции.



Турция намерена приобрести не менее ста F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.



Как сообщил в конце октября министр обороны Хулуси Акар, в марте 2019 года США передадут Турции еще два истребителя F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.