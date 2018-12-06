В Канаде задержан финансовый директор компании Huawei

Полиция Канады задержала финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мен. Об этом в четверг сообщила газета The Globe and Mail.

«Ваньчжоу Мен задержана в Ванкувере 1 декабря. Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты, на пятницу назначено слушание о внесении залога», — цитирует издание представителя Министерства юстиции Канады. По данным газеты, директор задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Ваньчжоу Мен — дочь основателя Huawei Жэня Чжэнфэя — также является заместителем председателя правления компании.

Компания Huawei заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, которая задержана в Канаде по запросу США, говорится в опубликованном в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo.



«Компания обладает крайне ограниченными сведениями относительно предъявленных обвинений, нам неизвестно ни о каких противоправных действиях со стороны госпожи Мэн Ванчьжоу», — говорится в заявлении.



Отмечается, что «компания надеется, что правовая система Канады и США в конце концов смогут вынести справедливое заключение».



«Huawei соблюдает все действующие в стране пребывания законодательные и нормативные акты, включая законы и нормы ООН, США и ЕС, касающиеся экспортного контроля и санкций», — подчеркнули в компании.

Китай требует немедленного освобождения финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, задержанной властями Канады по запросу США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Китайская сторона уже пояснила свою твердую позицию и Канаде, и США, мы требуем от них немедленного пояснения причин и оснований задержания, немедленного освобождения задержанной и обеспечения надлежащего соблюдения ее законных прав и интересов», — заявил дипломат.

При этом, отвечая на вопрос о китайской позиции по ситуации, когда из-за санкций США по Ирану и их нарушения какое-либо лицо может быть задержано в третьей стране, Гэн Шуан сказал, что «как постоянный член СБ ООН, Китай строго и честно соблюдает все резолюции Совбеза, но мы также выступаем против введения односторонних санкций любой из стран вне рамок СБ ООН, эта позиция четкая и неизменная позиция Китая».

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Новые санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.