Рынки акций Европы упали из-за новых страхов о торговле после ареста топ-менеджера Huawei

Европейские фондовые индексы существенно снизились в четверг на фоне ареста топ-менеджера китайского технологического гиганта Huawei, который вызвал обеспокоенность по поводу эскалации торговой войны между Китаем и США, ударив по акциям ориентированных на экспорт технологических и автомобильных компаний.

Бумаги Ericsson и Nokia, однако, показывают динамику лучше рынка, торгуясь в небольшом плюсе в начале сессии, поскольку арест Мэн Ванчжоу, главного финансового директора Huawei и дочери основателя компании, оказал давление на акции их крупнейшего конкурента.

К 11:45 МСК панъевропейский индекс STOXX 600 опустился в ходе торгов на 2,3 процента — до 346,18 пункта, минимального уровня с декабря 2016 года, которой он достиг в ходе распродаж, наблюдавшихся в последние два месяца.

Французский CAC 40, потерявший 2,5 процента, упал до минимума с февраля 2017 года.

Немецкий индекс DAX, в расчет которого входят акции крупных экспортеров, наиболее чувствительные к ситуации в Китае, снизился на 1,7 процента.

Автомобильный сектор оказался в лидерах падения среди отраслевых индексов, потеряв 2,6 процента и коснувшись минимальной отметки более чем за два года на фоне падения акций немецкого автопроизводителя Daimler на 3,5 процента.

Распродажа акций наблюдается и в технологическом секторе . Бумаги поставщика Huawei STMicro подешевели на 4,3 процента.