Нефть марки Brent подскочила в цене на 5% после сообщений о договоренности ОПЕК

Нефть марки Brent подскочила в цене на 5%, WTI также сильно дорожает после сообщений СМИ о договоренности стран ОПЕК сократить добычу в рамках сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,66% — до 62,78 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI также увеличивалась на 4,18% — до 53,62 доллара за баррель.

При этом сразу после сообщений о договоренности на встрече ОПЕК в Вене котировки Brent подскочили на 5%, WTI — почти на 5%.

Агентство Блумберг со ссылкой на делегата сообщило ранее в пятницу, что заседание ОПЕК закончилось с договоренностью о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

По словам источника в ОПЕК, на встрече в пятницу организация предложит не входящим в картель государствам снизить добычу на 400.000 баррелей в сутки.

Источник сказал, что Иран, который был основным препятствием к заключению сделки, согласился с условиями сокращения добычи. Второй источник сказал, что Тегеран согласился «в принципе» .