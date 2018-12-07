Товарооборот Кыргызстана и Турции за 9 месяцев вырос на 25%

Объем товарооборота между Кыргызстаном и Турцией за январь-сентябрь 2018 года вырос на 25%, и есть все возможности для его дальнейшего увеличения, заявил в четверг во время переговоров со спикером парламента Турции Бинали Йылдырымом премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.



«По итогам девяти месяцев этого года объем товарооборота вырос по сравнению с прошлым годом на 25%, составив 277 миллионов долларов. Я уверен, что у нас имеются все возможности для достижения еще больших успехов в этом направлении», — сказал Абылгазиев.



Глава киргизского кабмина подчеркнул важность использования потенциала межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, нацеленной на выработку практических мер по реализации намеченных планов. А также отметил особую роль Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) в реализации совместных проектов, направленных на поддержку развития Киргизии.



Со своей стороны спикер Великого национального собрания Турции отметил высокий уровень политического взаимодействия между нашими странами. «В текущем году наши главы государств встречались несколько раз, спикеры парламентов находятся в постоянном контакте, продолжаются встречи на правительственном уровне. Все это является свидетельством высокого уровня взаимодействия наших стран», — сказал Йылдырым.



Представитель турецкого парламента подчеркнул большой потенциал взаимодействия двух стран в сфере здравоохранения и образования и предложил двум странам «расширить совместную повестку дня» в этих и других сферах.



С 1992 года по линии образовательных программ почти 4 тысячи студентов из Кыргызстана получили высшее образование в вузах Турции. Вузы Турции ежегодно выделяют около сотни квот для бесплатного обучения киргизских студентов. По официальным данным в Турции работают и учатся около 15 тысяч граждан Кыргызстана.