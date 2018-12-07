Турция откроет 35 турецких торговых центров за рубежом – министр

Нынешний год станет рекордным для экспорта Турции, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан на круглом столе редакторов Агентства Анадолу.

«В ноябре Турция побила рекорд в экспорте. Эта тенденция сохранится в декабре, и 2018 год станет рекордным для Турции», — сказала Пекджан.

По ее словам, за рубежом открыто уже пять турецких торговых центров, в которых представлена продукция 15 секторов экономики.

Турция намерена довести число таких центров до 35, сказала министр.

Глава ведомства отметила, что до конца года выделенные Türk Eximbank кредиты составят 44 миллиарда долларов.

Банк планирует выделить в 2019 году кредиты на 48 миллиардов долларов, добавила Пекджан.