Американская компания купила созданный украинцами стартап Teleport за $8 миллионов — СМИ

Американская компания Snap выкупила за 8 миллионов долларов все права на технологии украинского стартапа Teleport Future Technologies, сообщает в понедельник информационный портал Liga.net со ссылкой на источник в рыночной сфере.



Проект был создан одесситом Владиславом Уразовым. Совместно с партнером Богданом Матвеевым они собрали команду из 30 человек из разных стран, включая Украину, Францию, Англию и Россию.



«Могу подтвердить, что лучшие из наших разработчиков действительно переехали в Лос-Анджелес/Лондон и теперь работают там в Snap, применяя, в том числе, технологии Teleport», — сказал Уразов порталу Liga.net.



Отмечается, что Snap купила команду из пяти ведущих специалистов и права на технологии стартапа Teleport Future Technologies, который прославился приложением по окрашиванию волос на фотографиях в разные цвета. Соглашение было подписано в феврале этого года и полностью исполнено в ноябре.