Дочерний банк ВТБ начал обслуживание карт «Мир» в Казахстане

Казахстанский дочерний банк ВТБ первым в республике запустил проект по приему и обслуживанию карт платежной системы «Мир», сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Теперь держатели карт «Мир» смогут узнать баланс и получить наличные в любом банкомате или кассе банка. Воспользоваться сервисом могут владельцы карт «Мир» любого российского банка», — говорится в пресс-релизе.



Банк сообщает, что выдача наличных в банкоматах ВТБ (Казахстан) осуществляется в тенге. Тарификация происходит согласно внутренним тарифам кредитной организации, выпустившей карту.



«Сегодня наши страны сотрудничают во многих отраслях экономики, и начало приема российских платежных карт в Казахстане станет еще одним важным этапом в развитии сотрудничества в финансовой сфере. Этот проект был реализован совместно с банком ВТБ, одним из ключевых партнеров платежной системы «Мир», который входит в число крупнейших российских эквайеров, а сегодня открывает для приема карт «Мир» сеть своих устройств еще в одной стране», — отметил коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Максим Лазырин, слова которого приводятся в сообщении.



По информации пресс-службы, в России участниками платежной системы «Мир» являются более 320 банков. Группа ВТБ начала выпуск национальных карт в четвертом квартале 2016 года. С момента старта эмиссии ВТБ выпустил уже более 9,2 миллиона карт.



Дочерний банк ВТБ в Казахстане входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк работает на финансовом рынке Казахстана более девяти лет.