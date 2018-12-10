Турция в 2017 году увеличила экспорт вооружения на 24 процента

Продажи турецких оборонных компаний — ASELSAN и Турецкая аэрокосмическая промышленность (TAI) — выросли на 24 процента в 2017 году, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в понеделник.

Это, по мнению авторов, отражает стремление Турции к развитию собственной военной промышленности для обеспечения растущих запросов ее вооруженных сил в оружии и снижения зависимости от иностранных закупок.

По данным SIPRI, компания ASELSAN поднялась с 68 до 61 места, в то время как TAI поднялась на семь позиций до 70-го.

Сумма продаж ASELSAN и TAI составила 1,42 миллиарда и 1,22 миллиарда долларов США соответственно.

США снова в лидерах

Американских компаний в 2017 году в топ-100 насчитывалось 42. Они доминировали по объему продаж, который составил $226,6 млрд или 57% от общего объема. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. Пять из этих компаний вошли в топ-10.

«Американские компании извлекают прямую пользу от постоянного спроса Министерства обороны США на оружие», — считает директор программы СИПРИ по вооружениям и военным расходам Од Флеран.

Самыми крупными производителеми вооружений являются компании Lockheed Martin и Boeing, общий объем продаж которых увеличился с $11 млрд в 2016 году до $18 млрд в 2017-м.

Lockheed Martin остается крупнейшей военно- производственной компанией мира, лидирующей с большим отрывом от всех остальных. В 2017 году ее продажи составили $44,9 млрд, что на 8,3% больше, чем в 2016-м. В основном рост обеспечили поставки новых истребителей F-35, ракет, противоракет, а также новой корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы Aegis.

Крупнейшие российские компании

Российские оборонные компании вышли на вторую позицию после США, потеснив британские фирмы, свидетельствуют данные доклада о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованные в понедельник Стокгольмским институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

В статистику включены данные о 100 ведущих производителях, среди которых первое место занимают компании США, а вторая позиция принадлежит российским фирмам. До этого вторая строчка принадлежала Великобритании, которая находилась на ней с 2002 года.

В денежном эквиваленте общий объем продаж топ-100 крупнейших компаний равен $398,2 млрд, что на 2,5% больше по сравнению с 2016 годом и на 44% по сравнению с 2002 годом (тогда появились первые сопоставительные данные, информация о Китае отсутствует). Таким образом, 2017-й стал третьим подряд годом роста продаж вооружений ведущих мировых производителей.