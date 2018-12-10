Экономика Турции в III квартале выросла на 1,6%

Турецкая экономика в третьем квартале 2018 года выросла на 1,6 процента по сравнению с 2017 годом, сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

По данным TurkStat, рост валового внутреннего продукта (ВВП, совокупная стоимость всех товаров и услуг, созданных в стране) составил 21,8 процента и составил 1,013 триллиона турецких лир в текущих ценах.

Рост ВВП рассчитан TurkStat посредством метода цепных индексов.

Согласно оценке статистического ведомства, наибольший рост зафиксирован в сфере сервиса – 4,5 процента, в то время как рост сельскохозяйственной сферы составил 1 процент, а промышленного сектора – 0,3 процента.

За июль-сентябрь 2018 года в Турции были отмечены наиболее медленные темпы роста за период с третьего квартала 2016 года.

Так, в первом квартале 2018 года рост ВВП Турции составил 7,3 процента, а во втором квартале — 5,2 процента.