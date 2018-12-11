Турция останется главным туристическим направлением для украинцев в 2018 году — TÜROB

Турция остается приоритетным туристическим направлением для граждан Украины. Об этом говорится в оценочном отчете Союза отельеров Турции (TÜROB) по украинскому рынку.

В документе отмечается, что политическая напряженность между Россией и Украиной не повлияла на планы украинцев на отпуск.

«Украина входит в Топ-10 стран, на которые приходится основной поток туристов в Турцию. Ежегодно Турцию посещает около 1,3 миллиона украинских туристов. Ожидается, что турпоток из Украины в Турцию останется на прежнем уровне, несмотря на последние события. К такому выводу пришли участники семинара, организованного в Одессе в координации с Министерством культуры и туризма Турции и сотрудничестве с TÜROB, турецкими авиакомпаниями Turkish Airlines и Atlas Global», — говорится в отчете.

По данным отчета, в январе-октябре 2018 года число украинских туристов в Турции выросло на 7,3 процента по сравнению с прошлым годом — до 1,301 миллиона.

«Ожидается, что 2018 год в целом будет ознаменован ростом турпотока из Украины в Турцию. Кроме того, эксперты прогнозируют, что эта тенденция сохранится и в будущем году», — заявил TÜROB.

По данным Таможенной службы Украины, украинские туристы предпочитают отдыхать в странах, имеющую сухопутную границу с Украиной.

«В числе таких стран — Польша и Венгрия, через территорию которых граждане Украины могут попасть в Европу. Большая часть украинских туристов выбирает для отдыха Турцию. В 2017 году число украинских туристов, посетивших Турцию, выросло на 27 процентов по сравнению с 2016 годом», — говорится в отчете.