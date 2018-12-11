10% турецкого экспорта было произведено в лирах — глава совета экспортеров

В 2018 году на национальную валюту пришлось 10 процентов турецкого экспорта, сообщил журналистам глава Совета экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле.
По его словам, Турция с начала года экспортировала товары в 158 стран.
Глава TİM сообщил, что рост турецкой экономики в третьем квартале 2018 года составил 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в чем немаловажную роль сыграли показатели экспорта.
Глава совета отметил важное значение роста торговли в нацвалюте на фоне общей волатильности валютного курса.
«10 процентов турецкого экспорта в 2018 году пришлось на нацвалюту. Мы провели просветительскую работу среди предпринимателей Стамбула и Анкары, рассказали им о важности экспорта в нацвалюте», — сказал Гюлле.
По его словам, TİM организовывает встречи с представителями банков для решения финансовых проблем экспортеров.
Глава TİM сообщил, что турецкий Eximbank выделяет кредиты на льготных условиях для компаний-экспортеров.