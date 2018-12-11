10% турецкого экспорта было произведено в лирах — глава совета экспортеров

Оборот торговли между Россией и Турцией в январе-октябре вырос на 21,5%

Экономика Турции в III квартале выросла на 1,6%

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В 2018 году на национальную валюту пришлось 10 процентов турецкого экспорта, сообщил журналистам глава Совета экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле.

По его словам, Турция с начала года экспортировала товары в 158 стран.

Глава TİM сообщил, что рост турецкой экономики в третьем квартале 2018 года составил 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в чем немаловажную роль сыграли показатели экспорта.

Глава совета отметил важное значение роста торговли в нацвалюте на фоне общей волатильности валютного курса.

«10 процентов турецкого экспорта в 2018 году пришлось на нацвалюту. Мы провели просветительскую работу среди предпринимателей Стамбула и Анкары, рассказали им о важности экспорта в нацвалюте», — сказал Гюлле.

По его словам, TİM организовывает встречи с представителями банков для решения финансовых проблем экспортеров.

Глава TİM сообщил, что турецкий Eximbank выделяет кредиты на льготных условиях для компаний-экспортеров.