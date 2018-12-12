Канал к древнему городу Эфес будет ежегодно привлекать 10 миллионов туристов — мэр

После реализации проекта «Античный канал в Эфесе» регион ежегодно будут посещать около 10 миллионов туристов. Об этом агентству «Анадолу» сказал глава муниципалитета города Сельчук Зейнел Бакыджи.

Бакыджи напомнил, что в 2015 году Эфес, ранее считавшийся крупным портовым городом, был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Проект по строительству канала вновь обеспечит выход к морю античного города Эфес, история которого насчитывает 8.500 лет. Уже завершен первый этап тендера на реализацию проекта», — заявил Бакыджи.

Аллювиальные отложения вызвали отход моря на шесть километров, сказал глава муниципалитета.

«Античный город Эфес важен с точки зрения туризма, и проект по строительству канала способствует развитию туристического потенциала региона. Компания, одержавшая победу в первом этапе тендера, уже получила разрешение на начало работ в городе», — сообщил Бакыджи.

Проект реализуется при поддержке администрации президента Турции, парламента и министерств, сказал глава муниципалитета.

По его словам, после реализации проекта канал станет судоходным.

«Это будет своего рода музей на открытом воздухе. Люди смогут увидеть красоту местной природы», — сказал Бакыджи.

Глава муниципалитета сообщил, что работы по строительству канала начнутся в ближайшее время.

«Сроки реализации и стоимость проекта будут уточняться по мере проделанной работы. Средства из бюджета на проект будут выделяться поэтапно. Люди вновь смогут окунуться в историю. Здесь также будет построен волнорез. По завершении строительства канала корабли смогут отправляться от пляжа Памуджак в Эфес. Мы также ожидаем роста числа туристов. Регион ежегодно посещают три миллиона туристов, а после строительства канала этот показатель вырастет до 10 миллионов», — заявил Бакыджи.