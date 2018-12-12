Новый турецкий многоцелевой вертолет будет называться «Гёкбей»

Названием нового многоцелевого вертолета турецкого производства T625 станет «Гёкбей». Об этом в среду на саммите оборонной промышленности Турции заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

T-625 представляет собой двухмоторный вертолет массой 6 тонн, разработанный для обеспечения высокой гибкости полета даже в самых сложных географических и погодных условиях.

Вертолет нового поколения может похвастаться самыми современными технологиями, такими как 4-осевая система двойного резервирования с автоматическим управлением полетом для обеспечения превосходной производительности и качества управления.

Вертолет рассчитан на двух членов экипажа и 12 пассажиров. Просторный салон может быть использован для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей, таких как VIP-транспорт, скорая помощь и поисково-спасательные операции.

Кузов многоцелевого вертолета T625, трансмиссия, роторная система, шасси и системы автопилота были произведены компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Кроме того, системы авионики вертолета были разработаны и изготовлены местными компаниями.